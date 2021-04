Halle (Saale)

Baustart für Hospiz-Neubau in Halle

14.04.2021, 02:32 Uhr | dpa

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich beginnen am Mittwoch (11.00 Uhr) die Bauarbeiten für ein neues Hospiz in Halle. Voraussichtlich 2022 soll das Gebäude im Süden der Stadt fertig sein, wie eine Sprecherin sagte. Im Hospiz werden schwerkranke Menschen am Ende ihres Lebens begleitet. Dafür sollen sich in dem neuen Gebäude die Bedingungen auch für Angehörige verbessern. Zudem gebe es Räumlichkeiten für die Aus- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen und in Pflegeberufen. Bisher leben den Angaben zufolge bis zu zehn Menschen im stationären Hospiz am St. Elisabeth-Krankenhaus in Halle.