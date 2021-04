Schwerin

Prozessauftakt gegen Bäckerei-Chefs: Steuerhinterziehung

14.04.2021, 03:03 Uhr | dpa

Wegen mutmaßlicher gemeinschaftlicher Steuerhinterziehung müssen sich drei Angeklagte von Mittwoch (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Eine 54-jährige Frau und ihr 56 Jahre alter damaliger Partner sollen zwischen 2007 und 2011 als Inhaber einer Backfirma in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) Bareinnahmen aus den Filialen des Unternehmens unversteuert in die Schweiz geschafft haben. Dabei sollen sie laut Anklage von einem inzwischen 76-jährigen Steuerberater aus Hamburg unterstützt worden sein.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Einkommensteuer in Höhe von 1,3 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage geplant, mit einem Urteil wird Mitte Juni gerechnet. Die Backfirma betreibt etwa 20 Filialen an der Mecklenburgischen Seenplatte und in der Uckermark (Brandenburg) und hat 160 Beschäftigte.