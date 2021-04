Schwerin

Landtag debattiert über Tierwohl und Vielzahl von Gesetzen

14.04.2021, 03:32 Uhr | dpa

Zwei Wochen nach dem verheerenden Brand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) mit 55 000 verendeten Sauen und Ferkeln befasst sich der Landtag mit der Haltung von Nutztieren. Auf Initiative der CDU ist zum Sitzungsauftakt am Mittwoch das Tierwohl in Zucht- und Mastbetrieben Thema der Aktuellen Stunde. Vorfälle wie in Alt Tellin gelte es künftig zu verhindern, betonte der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Waldmüller. Die oppositionelle Linke forderte Sofortmaßnahmen. Zudem dürften große industriell betriebene Mast- und Zuchtanlagen künftig nicht mehr genehmigt werden, hieß es.

Die ursprünglich für Mittwoch geplante Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie wurde auf Freitag verschoben. An dem Tag ist auch der nächste MV-Gipfel geplant, bei dem die Regierung mit Kommunen, Wirtschaft und Medizinern über Konsequenzen aus der wachsenden Zahl von Neuinfektionen und den Änderungen im Bundesinfektionsschutzgesetz beraten will.

Dem Parlament liegen am Mittwoch zahlreiche Gesetze zur Beratung und Beschlussfassung vor. Dazu gehören Änderungen des Landeswassergesetzes, des Lehrerbildungsgesetzes und ein Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Mietwohnungen etwa als Ferienwohnungen.