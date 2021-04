Stahnsdorf

Meteorologen rechnen vorerst nicht mit Frühlingswetter

14.04.2021, 07:00 Uhr | dpa

Statt T-Shirt-Wetter bietet der April in Berlin und Brandenburg wenig frühlingshafte Temperaturen. Auch Schnee ist in dieser Woche mancherorts nicht ausgeschlossen.

An diesem Mittwoch ist mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken sowie Höchsttemperaturen zwischen 7 und 9 Grad zu rechnen. Ab dem frühen Nachmittag können laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vereinzelt örtliche Schauer auftreten. Auch kleine Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

In der Nacht auf Donnerstag bleibe es überwiegend trocken. Jedoch sei mit Frost und Temperaturen um 0 Grad in Berlin und bis minus 2 Grad in weiten Teilen Brandenburgs zu rechnen. Tagsüber klettern die Temperaturen laut DWD bis auf 9 Grad, im Spreewald und in der Niederlausitz auf bis zu 6 Grad. Aufgrund eines Tiefdruckgebiets könne es südlich von Berlin regnen, Schneeregen oder Schnee sind ab dem späten Nachmittag in der Niederlausitz möglich.