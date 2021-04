Oppenweiler

Rund 500.000 Schaden bei Werkstattbrand in Oppenweiler

14.04.2021, 09:43 Uhr | dpa

Bei einem Brand einer Werkstatt in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) ist ein Schaden von geschätzt rund 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Zeuge den Brand in der Nacht zum Mittwoch. Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer in der Nacht. Die Brandursache war noch unklar.