Magdeburg

U-Ausschuss zu Giftmüll: Kein Fehlverhalten von Behörden

14.04.2021, 14:15 Uhr | dpa

Bei der Mülleinlagerung in der Grube Teutschenthal und der Giftschlammdeponie Brüchau haben sich die staatlichen Stellen nach Ansicht des Landtags an die Vorschriften gehalten. "Ein grobes Fehlverhalten der Behörden konnte nicht festgestellt werden", sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Jens Kolze (CDU), am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das neunköpfige Gremium in seiner letzten Sitzung einstimmig bei Enthaltung der AfD seinen Abschlussbericht beschlossen. Kolze soll ihn kommende Woche im Landtag vorstellen.

Die Mülllager in Brüchau im Norden und Teutschenthal im Süden sorgen seit Jahren für Diskussionen. Die Grube in Brüchau existierte schon in der DDR. Dort wurden unter anderem metallisches Quecksilber und andere Giftstoffe gelagert. Nach der Wiedervereinigung wurde dort Bohrschlamm gelagert. Ein Gutachten ergab, dass sie undicht ist und die Gefahr besteht, dass Giftstoffe ins Grundwasser sickern. Die Grube soll laut Landtagsbeschluss ausgebaggert werden. Wann die Arbeiten beginnen, ist allerdings noch unklar. In Teutschenthal klagten Anwohner darüber, dass die in alten Bergwerken gelagerten Industrieabfälle enormen Gestank verursachten.

"Niemand möchte neben einer solchen Deponie wohnen", sagte Kolze und zeigte Verständnis für den Ärger der Anwohner. Die Deponien würden mit Sicherheit auch den nächsten Landtag beschäftigen. Der könnte sich mit alternativen Formen der Entsorgung beschäftigen oder mit der Frage, ob die eingehaltenen Grenzwerte angemessen sind. Die Möglichkeiten des Ausschusses seien wegen seines späten Starts allerdings begrenzt gewesen. Der Ausschuss hatte erst im September seine Arbeit aufgenommen.