Magdeburg

Haseloff überreicht Bundesverdienstorden an Professor

14.04.2021, 14:20 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Mittwoch den Bundesverdienstorden an den Medizin-Informatiker Bernd Blobel überreicht. Der aus Magdeburg stammende Blobel werde für sein wissenschaftliches Lebenswerk geehrt, teilte ein Sprecher der Staatskanzlei mit. Er gehöre zu den Vorreitern der medizinischen Informatik und habe sich insbesondere bei der Vorbereitung und dem Aufbau des Klinischen Krebsregisters im Rahmen des neu gegründeten Tumorzentrums Magdeburg verdient gemacht.

Blobel wurde 1947 in Magdeburg geboren und arbeitete an der Universität seiner Heimatstadt und in Regensburg. Das Wohl des Patienten stehe im Leben Blobels "an der obersten Stelle", sagte Haseloff. Das sei "eine besondere und vollständig auf das Gemeinwohl orientierte Haltung", mit der der Gesellschaft ein Beispiel gegeben werde.