Marolterode

Frau soll aus Protest gegen Räumung Feuer gelegt haben

14.04.2021, 17:25 Uhr | dpa

Bevor eine Wohnung geräumt werden konnte, hat eine 62 Jahre alte Mieterin vermutlich selbst ein Feuer in den Räumen gelegt. Die Frau habe am Mittwochmorgen zunächst einer Gerichtsvollzieherin nicht die Tür öffnen wollen, teilte die Polizei mit. Als ein Schlüsseldienst schließlich die Wohnung in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) öffnete, sei bereits Rauch aus dem Flurbereich gedrungen. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle bekommen.

Trotzdem seien vorsichtshalber sowohl zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses als auch die 62-Jährige ins Freie gebracht worden. Die tatverdächtige Frau kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus und war zunächst nicht vernehmungsfähig. Die Ermittlungen liegen nun in den Händen der Kriminalpolizei.