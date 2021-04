Iserlohn

Mann bei Vordach-Einsturz eingeklemmt und leicht verletzt

14.04.2021, 17:29 Uhr | dpa

Beim Einsturz des Vordachs eines Hauses ist ein Mann in Iserlohn leicht verletzt worden. Das Dach sei während Sanierungsarbeiten zusammengebrochen und habe die Unterschenkel des 48-Jährigen eingeklemmt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Einsatzkräfte hätten ihn am Mittwoch geborgen und das lose Dachteil gesichert. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste kurzzeitig in eine Fahrtrichtung gesperrt werden.