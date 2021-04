Schwerin

Nur noch Notbetreuung in Kitas von Montag an

14.04.2021, 17:43 Uhr | dpa

Vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen schränkt Mecklenburg-Vorpommern die Betreuung in Kitas von kommenden Montag an deutlich ein. Dann ist landesweit nur noch eine Notbetreuung möglich, wie das Sozialministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte.