Jugendliche findet Handgranate: Entschärfung erfolgreich

14.04.2021, 19:41 Uhr | dpa

Im südhessischen Lorsch haben Jugendliche im Bereich eines Skaterparks eine Handgranate gefunden, die wenig später von Experten entschärft werden konnte. Eine 14-Jährige hatte die Granate am Mittwochnachmittag entdeckt und die Beamten alarmiert, wie die Polizei Südhessen mitteilte. Nachdem der Skaterpark und ein Hundepark geräumt wurden, konnte die amerikanische Handgranate ohne Probleme vom Kampfmittelräumdienst auf einem nahegelegenen Feld gesprengt werden.

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang davor, Munition, Granaten oder andere Kampfmittel in die Hand zu nehmen. Schon die kleinste Bewegung könne den Zündmechanismus in Kraft setzen.