Kempten (Allgäu)

Brand durch Einschmelzen von Wachs: Drei Verletzte

15.04.2021, 05:26 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Kempten sind drei Bewohner verletzt worden. Ein 52-jähriger Mann habe versucht, Wachs zu schmelzen, und dadurch am Mittwochnachmittag ein Feuer verursacht, teilte die Polizei mit. Der 52-Jährige sowie zwei weitere Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Es waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Löscharbeiten vor Ort.