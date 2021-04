Wesel

Bei Rot über Ampel: Fünf Verletzte bei Unfall in Wesel

15.04.2021, 05:57 Uhr | dpa

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Wesel sind am Mittwochabend fünf Menschen verletzt worden. Ein 55-Jähriger sei mit seinem Auto über eine rote Ampel gefahren und mit dem Wagen einer 35-jährigen Fahrerin zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ihr Fahrzeuge wurden durch den Aufprall gegen zwei weitere an der Kreuzung stehende Autos geschleudert. Der 55-jährige Fahrer, die 35-Jährige und ihre beiden mitfahrenden Kinder sowie eine weitere Autofahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.