Allendorf (Eder)

Viessmann steigt bei Klimatechniker in Australien ein

15.04.2021, 07:46 Uhr | dpa

Der Heizungs- und Klimaspezialist Viessmann expandiert nach Australien. Das nordhessische Familienunternehmen hat nach eigenen Angaben einen Anteil von 34,3 Prozent an der "Value Added Engineering Group" (VAE) in Brisbane erworben.

VAE ist seit seiner Gründung in nur zehn Jahren stark gewachsen, auf einen umgerechneten Jahresumsatz von knapp 100 Millionen Euro. Mit rund 330 Mitarbeitern plant und installiert das Unternehmen in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen insbesondere in Großgebäuden. Gemeinsam wolle man die Marktführerschaft in Australasien übernehmen, teilte Viessmann am Donnerstag mit.