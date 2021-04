Lelkendorf

Gestohlene Ziegen beschäftigen weiter die Polizei

15.04.2021, 09:02 Uhr | dpa

Der Haustierpark Lelkendorf (Landkreis Rostock) und die Polizei in der Region Teterow suchen immer noch nach fünf gestohlenen Ziegen. "Die Tiere sind nun seit knapp drei Wochen verschwunden, aber wir geben die Hoffnung nicht auf", sagte der Leiter des Tierrassenparks, Alexander Vay, am Donnerstag. Anhand der Spurenlage wird vermutet, dass die drei Zwergziegen, eine Schwarzhalsziege und eine Girgentana-Ziege entwendet und mutmaßlich mit einem Fahrzeug weggeschafft wurden. Zwei der fünf Tiere hätten aber so besondere Merkmale, dass sie an anderen Orten eigentlich auffallen müssten, sagte Vay.

Die Girgentana-Ziege falle durch ihre gedrehten Hörner, die Schwarzhalsziege durch ihr Aussehen auf. Beide seien so groß wie Hunde einer größeren Rasse und standen in Gehegen mit weiteren Tieren, deren Tore damals offen vorgefunden wurden. Die Zwergziegen würden besonders vermisst, da sie Besucherlieblinge und sehr zutraulich waren. "Nach dem ersten Fahndungsaufruf hat es einige Hinweise gegeben", sagte Vay. Viele Gäste hätten sich empört über den Vorfall geäußert. Der Haustierpark gilt als Arche-Hof, auf dem vom Aussterben bedrohten alte Haustierrassen aus Europa gehalten werden. Insgesamt werden etwa 500 Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine, Gänse, Enten, Hühner und andere Haustiere von 43 verschiedenen Arten gehalten.