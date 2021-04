Ratzeburg

Herzogtum Lauenburg drohen weitere Corona-Beschränkungen

15.04.2021, 12:05 Uhr | dpa

Angesichts steigender Corona-Zahlen bereitet sich der Kreis Herzogtum Lauenburg auf eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen vor. Wie die allerdings aussehen könnten, sei noch unklar, sagte Kreissprecher Tobias Frohnert am Donnerstag. So werde noch mit der Landesregierung diskutiert, ob eine nächtliche Ausgangsbeschränkung im Flächenkreis Herzogtum Lauenburg sinnvoll sei, sagte er. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 160,1. Trotz ansteigender Fallzahlen sei nicht damit zu rechen, dass der Wert bereits zum Wochenende auf den kritischen Wert von 200 steigen werde, sagte Frohnert. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen an.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte der Kreis wegen hoher Infektionszahlen die Kontaktbeschränkungen verschärft, so dass die Schulen wieder zum Distanzunterricht und die Kitas zur Notbetreuung zurückkehren mussten. Damals hatte die Inzidenz bei knapp 135 gelegen. Eine weitere Verschärfung bei den Erziehungseinrichtungen sei nicht möglich, sagte Frohnert.