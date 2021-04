Osnabrück

Anklage wegen Betrugs gegen Windkraftunternehmer

15.04.2021, 12:47 Uhr | dpa

Ein knappes Jahr nach der Festnahme hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen den emsländischen Windkraftunternehmer Hendrik Holt Anklage wegen Betruges erhoben. Insgesamt müssen sich in dem Verfahren fünf Angeschuldigte verantworten, teilte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen dem 25. Oktober 2019 und dem 10. Februar 2020 in fünf Fällen banden- und gewerbsmäßigen Betrug begangen zu haben. Einem der Angeschuldigten werde auch Insolvenzverschleppung vorgeworfen, hieß es. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Landgericht Osnabrück noch nicht entschieden.

Die fünf Personen sollen die deutschen Tochtergesellschaften eines italienischen und eines schottischen Energieunternehmens mit zahlreichen gefälschten Urkunden getäuscht haben. Beide Unternehmen haben laut Staatsanwaltschaft daraufhin in nicht existierende Windkraftvorhaben investiert. Vier der fiktiven Projekte seien beide Investoren zugleich verkauft worden. Beiden Energieunterenehmen sei dabei ein Schaden von insgesamt knapp 6 Millionen Euro entstanden.

Mit diesen beiden Fällen sind laut Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Holt und seine mutmaßlichen Mittäter noch nicht abgeschlossen. Es werde weiter ermittelt. Früheren Mitteilungen zufolge soll es weitere Geschädigte und einen Gesamtschaden von rund zehn Millionen Euro geben. Nach früheren Angaben eines ehemaligen Rechtsanwalts von Holt hatte dieser die Vorwürfe weitgehend eingeräumt.

Holt war wegen anderer Betrugsvorwürfe in dem Komplex bereits im vergangenen Herbst vorm Amtsgericht Meppen angeklagt und dort wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Osnabrück hatte dieses Urteil zunächst aufgehoben, muss sich aber nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Oldenburg nochmals auch mit diesem Fall befassen.