Mietendeckel gekippt: Spontan-Demo in Neukölln geplant

15.04.2021, 14:46 Uhr | dpa

Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt hat, hat der Mieterverein zu einer Lärm-Demonstration noch am (heutigen) Donnerstagabend aufgerufen. "Kommt zur angemeldeten Spontan-Demo um 18.00 Uhr zum Hermannplatz. Bringt (Topf-)Deckel mit", hieß es in dem Aufruf, der über Twitter verbreitet wurde. "Wenn Sie uns einen Deckel nehmen, kommen wir mit tausenden Deckeln wieder!" Bei der "Lärmdemo" solle mit "An- und Abstand gemeinsam gegen Mietenwahnsinn" protestiert werden.