Halberstadt

Orchesterwerkstatt: Sechs Nachwuchskomponisten ausgezeichnet

15.04.2021, 16:41 Uhr | dpa

Die diesjährige Orchesterwerkstatt junger Komponisten in Halberstadt (Landkreis Harz) ist an diesem Donnerstag mit dem Abschlusskonzert beendet worden. Die Aufführung sei ohne Publikum im Saal passiert und über das Internet übertragen worden, teilten die Veranstalter mit. Sieben Stücke, an denen die Teilnehmer der in diesem Jahr rein virtuell abgehaltenen Orchesterwerkstatt seit Beginn der Woche feilten, seien uraufgeführt worden.

Sechs von insgesamt neun Teilnehmern sind für ihre Werke ausgezeichnet worden - darunter der 14-jährige Anselm Hichert aus Erfurt mit dem Andreas-Werckmeister-Preis der Stadt Halberstadt, der 18-jährige Mats Thiersch aus Köln mit dem Preis der Deutschen Orchester-Stiftung sowie die 22-jährige Marlene Jacobs aus dem hessischen Hanau, die nun einen Kompositionsauftrag für die Harzer Sinfoniker in der Tasche hat.