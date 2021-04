Halle-Neustadt

Kontrolleure in Straßenbahn attackiert: Mann festgenommen

15.04.2021, 22:29 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Halle in einer Straßenbahn zwei Fahrkartenkontrolleure angegriffen und ist festgenommen worden. Die Kontrolleure waren am Donnerstagnachmittag in der Linie 10 in Halle-Neustadt auf den 28-Jährigen aufmerksam geworden, da er Bier in der Bahn verschüttete. Sie forderten ihn nach Polizeiangaben auf, die Bahn zu verlassen. Daraufhin warf er seine Bierflasche nach den Kontrolleuren und traf einen von ihnen am Kopf. Als der Andere seinem Kollegen zu Hilfe eilen wollte, wurde auch er von dem Mann angegriffen. Die Kontrolleure konnten ihn festhalten und der Polizei übergeben. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die beiden Kontrolleure kamen in ein Krankenhaus.