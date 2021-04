Dessau-Roßlau

Spahn und Haseloff besuchen IDT Biologika

16.04.2021, 01:04 Uhr | dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff besuchen am heutigen Freitag den Impfstoffhersteller IDT Biologika in Dessau-Roßlau. Am Nachmittag (14.00 Uhr) wollen die beiden CDU-Politiker ein Gespräch mit dem Firmenchef Jürgen Betzing führen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Anschluss (14.50 Uhr) sollen die drei auf einer Pressekonferenz Fragen beantworten.

Das Unternehmen soll ab Anfang 2023 den Impfstoff von Astrazeneca abfüllen. Dafür werden aktuell die Anlagen des Standortes für rund 100 Millionen Euro ausgebaut. Bereits seit Mitte März füllt das Unternehmen auch den Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson ab und verpackt die Ampullen. Die ersten Chargen sind bereits ausgeliefert worden.