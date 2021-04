Schwerin

Schwesig gibt Regierungserklärung zur Corona-Politik ab

16.04.2021, 01:38 Uhr | dpa

Die Bemühungen der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern sind am heutigen Freitag auch Thema im Landtag. Zum Abschluss der dreitägigen Plenartagung wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Abgeordneten in Schwerin über die aktuelle Infektionslage informieren. In ihrer Regierungserklärung wird sie dem Vernehmen nach auch erläutern, mit welchen Zusatzmaßnahmen der rapide Anstieg der Infektionszahlen gestoppt werden soll. Dem Parlament liegt ein Antrag vor, in dem die beabsichtigten Verschärfungen der Corona-Schutzvorkehrungen im Land aufgelistet sind. Darüber hatte die Regierung am Donnerstag bei einem MV-Gipfel mit Vertretern der Kommunen, der Wirtschaft und Medizinern beraten. Die Gespräche dazu sollen am Freitag fortgesetzt werden.

Dem Beschlussentwurf zufolge sind Ausgangsbeschränkungen sowie flächendeckende Schul-, Kita- und Ladenschließungen mit eng begrenzten Ausnahmen geplant. Bis auf die Abschlussklassen sollen die Schüler aller Klassenstufen wieder in den Distanzunterricht wechseln. Die Notbetreuung für jüngere Schüler und Kita-Kinder wird gewährleistet. Die Corona-Infektionszahlen waren in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt sprunghaft gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz überschritt landesweit die Marke von 150 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.