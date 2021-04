Nordhausen

Nordhäuser Modellprojekt zur Öffnung von Geschäften endet

16.04.2021, 01:51 Uhr | dpa

Der Nordhäuser Modellversuch zur Öffnung von Einzelhandel und Museen in der Corona-Pandemie endet am heutigen Abend nach zehn Tagen. Der Landkreis setzte damit als zweite Kommune in Thüringen ein Konzept um, mit dem getestet werden sollte, ob solche Öffnungen - verbunden mit Tests und Auflagen - in der Pandemie vertretbar sind. Am Montag war das zunächst für fünf Tage geplante Projekt in die Verlängerung gegangen.

Voraussetzung zum Shopping etwa in Bekleidungsläden oder zum Besuch im Bauhaus-Museum war unter anderem ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis. Dafür konnten sich Interessierte bei verschiedenen Zentren in der Stadt kostenlos testen lassen. Zum Einsatz bei der Kontaktnachverfolgung kam auch die Luca-App.

Nach dem Anstieg der 7-Tage-Inzidenz auf 110,3 am Mittwoch schloss sich eine weitere Verlängerung in dem Landkreis in Nordthüringen aus. In Thüringen sind Modellöffnungen nur erlaubt, wenn das Gesundheitsministerium in Erfurt grünes Licht gibt. Voraussetzung ist, dass die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Kreis oder der Stadt mindestens sieben Tage in Folge unter 100 liegt. Aktuell erfüllt kein Landkreis in Thüringen diese Voraussetzungen.