Autofahrerin kracht in Lastwagen: A3 Richtung Köln gesperrt

16.04.2021, 07:25 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit einer schwer verletzten Frau auf der Autobahn 3 bei Brechen (Landkreis Limburg-Weilburg) müssen Autofahrer mit Stau rechnen. Die Autobahn sei in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Nach seinen Angaben war eine 43-Jährige auf einen Lastwagen aufgefahren und mit ihrem Wagen gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden. Das Auto fing Feuer und brannte aus. Die Frau habe sich zuvor aus dem Fahrzeug retten können und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Nach ersten Erkenntnissen soll die Autofahrerin unter Alkoholeinfluss gestanden haben.