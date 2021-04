Südharz

Sachsen-Anhalt startet Modellprojekt: Zwei Hotels öffnen

16.04.2021, 15:34 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt haben zwei Hotels als Modellprojekt geöffnet. Die ersten Gäste reisten am Freitag in Stolberg (Landkreis Mansfeld-Südharz) an, wie eine Sprecherin sagte. Das Modellprojekt gelte zunächst für vier Wochen. Sachsen-Anhalts Landesregierung hatte die Möglichkeit der versuchsweisen Öffnungen in ihrer Corona-Landesverordnung geschaffen. Das strikte Sicherheits- und Hygienekonzept beinhalte eine maximal 50-prozentige Auslastung der beiden Hotels. Deren Restaurants, Wellness- und Fitnessbereiche seien nutzbar. Es gebe ein stringentes Coronavirus-Test-Prozedere.

So müssen Gäste vor Betreten der Hotels einen tagesaktuellen PCR-Test vorlegen, von einem Testzentrum oder einer Apotheke, die auf das Corona-Virus testet. Während ihres Aufenthalts in den Hotels würden sie und die Mitarbeiter regelmäßig getestet. Anfang April hatten die beiden Hotels der Gruppe Ritter von Kempski Privathotels ihren Modellversuch vom Land genehmigt bekommen. Im Zuge der Verlängerung der Corona-Landesverordnung um drei Wochen sollten neue Modellprojekte nicht mehr genehmigt werden, hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mitgeteilt.