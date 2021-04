Pößneck

75-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

17.04.2021, 13:52 Uhr | dpa

Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist im Saale-Orla-Kreis mit seinem Wagen zuerst in den Gegenverkehr geraten und dann gegen einen Baum gefahren. Der Mann starb bei dem Aufprall, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann wohl mit seinem Beatmungsgerät hantiert, als er im Auto am Samstag nahe Pößneck unterwegs gewesen war.