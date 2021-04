Magdeburg

Rund 20 Prozent der Sachsen-Anhalter geimpft

17.04.2021, 15:05 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt haben rund 20 Prozent der Bevölkerung mindestens eine erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Das waren 441 284 Menschen, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums unter Hinweis auf das Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) am Samstag mitteilte. Die Quote für die zweite Impfung und damit vollständigem Impfschutz liege im Land bei 5,7 Prozent. Das sind 124 649 Menschen. In den Impfzentren haben den Angaben zufolge 384 096 Menschen einen ersten Piks erhalten. Hinzu kamen 57 188 Erstimpfungen bei den niedergelassenen Ärzten.

Regional gesehen gab es bisher die meisten Erst- und Zweitimpfungen im Land in Halle, Magdeburg und im Landkreis Harz. Die Impfkampagne hatte Ende 2020 begonnen. Zunächst waren laut Prioritätenliste des Bundes Menschen in sehr hohem Alter, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und medizinisches Personal an der Reihe.