Rostock Seawolves starten mit Niederlage in Aufstiegsrunde

17.04.2021, 20:15 Uhr | dpa

Die Rostock Seawolves mussten zum Auftakt der Aufstiegsrunde in die Basketball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann unterlag am Samstag bei Science City Jena trotz einer beeindruckenden Aufholjagd mit 81:85 (35:54). Weitere Clubs in der Gruppe sind die Artland Dragons und Bayer Giants Leverkusen.

Die Seawolves fanden im ersten Durchgang nicht zu ihrem Spiel und bekamen die Offensive der Gastgeber nicht in den Griff. Im zweiten Viertel betrug der Rückstand phasenweise 21 Punkte. Dann aber gelang den Rostockern ein furioser Start in die zweite Hälfte. Mit einer 15:0-Serie warf sich das Bauermann-Team zurück in die Partie und übernahm knapp acht Minuten vor dem Ende nach einem Dreier von Sid-Marlon Theis sogar die Führung (73:72). In der Schlussphase aber behielten die Gastgeber die Nerven und setzten sich durch.