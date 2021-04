Neustrelitz

Neustrelitzer bestimmen Bürgermeister neu: Vier Kandidaten

18.04.2021, 00:39 Uhr | dpa

In der Residenzstadt Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) wird heute (8.00 Uhr) ein neuer Bürgermeister bestimmt. Die mehr als 17 000 Wahlberechtigten können unter vier Kandidaten wählen. Knapp ein Viertel der Stimmen wurden wegen der Corona-Einschränkungen bereits per Briefwahl abgegeben. Zur Wahl stehen Tourismusmanagerin Angelika Groh (parteilos), Amtsinhaber Andreas Grund (parteilos), Daniel Andrej Priebe (SPD) und Frank Herrmann (AfD). Der 60 Jahre alte Grund steht seit 18 Jahren für eine Wählergemeinschaft an der Stadtspitze und will sein Amt verteidigen.

Neustrelitz ist vor allem für seine barocke Stadtarchitektur bekannt und war einst die Haupt- und Residenzstadt der Großherzöge von Mecklenburg-Strelitz. Die Stadt hat rund 21 000 Einwohner und auch ein Theater. Politische Beobachter rechnen damit, dass es zu einer Stichwahl zwischen zwei Bewerbern in zwei Wochen kommen wird.