Molbergen

24-Jähriger bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

18.04.2021, 09:40 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 24 Jahre alter Motorradfahrer in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge soll der 32 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Autos den 24-Jährigen auf seiner Maschine am Samstagabend beim Abbiegen übersehen haben. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus gebracht.