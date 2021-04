Ostbevern

Unbekannter mit Schusswaffe überfällt Tankstelle

18.04.2021, 09:45 Uhr | dpa

Ein maskierter Unbekannter hat am späten Samstagabend eine Tankstelle in Ostbevern (Kreis Warendorf) überfallen und eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Die 37 Jahre alte Mitarbeiterin sei nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann die Herausgabe von Bargeld gefordert und einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse erbeutet. Dann sei er zu Fuß über die Bundesstraße geflüchtet. Möglicherweise hatte er in der Nähe ein Auto abgestellt, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.