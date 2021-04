Weimar

Mann täuscht Raub vor, um in Klinik zu kommen

18.04.2021, 10:09 Uhr | dpa

Um in ein Klinikum gefahren zu werden, hat ein Mann in Weimar vorgetäuscht, Opfer eines Überfalls geworden zu sein. Der 50-Jährige habe einen Notruf abgesetzt, dass er am Hauptbahnhof Weimar ausgeraubt und zu Boden gestoßen worden sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten fanden den Mann am Freitagabend tatsächlich auf dem Boden liegend und schlafend am Bahnhof vor.

Allerdings stellte sich den Angaben nach heraus, dass er lediglich wieder zurück in ein Klinikum wollte, wo er bereits stationär aufgenommen worden war. Um dorthin gebracht zu werden, habe er die Straftat vorgetäuscht. Tatsächlich wurde der Mann dann mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren - ein Atemalkoholtest hatte bei ihm 2,6 Promille ergeben. Nun muss er sich wegen des Vortäuschens einer Straftat verantworten.