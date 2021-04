Bad Dürkheim

Grill nach innen gestellt: Familie im Krankenhaus

18.04.2021, 11:19 Uhr | dpa

Ein gemeinsamer Grillabend endete für eine Familie aus Bad Dürkheim im Krankenhaus. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 56 Jahre alte Vater den Holzkohlegrill mit noch glühender Kohle am Samstagabend für kurze Zeit in das Anwesen gestellt. Mehrere Familienmitglieder hatten demnach nach dem Abendessen über Kopfschmerzen, Atemnot und Übelkeit geklagt.

In dem Anwesen sei eine stark erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration festgestellt worden. Der Vater, die 57-jährige Mutter und die beiden Töchter im Alter von 21 und 18 Jahren seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Vater sei zudem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.