Stadtilm

Ehepaar, Katze, Hunde und Hase verlieren durch Brand Zuhause

18.04.2021, 14:20 Uhr | dpa

Infolge eines Zimmerbrands haben ein Ehepaar, drei Katzen, zwei Hunde und ein Hase vorläufig ihre Unterkunft in Stadtilm (Ilm-Kreis) verloren. Die jeweils 61 Jahre alten Eheleute seien bei dem Brand nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Allerdings sei das Einfamilienhaus durch die Löscharbeiten derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es zunächst nicht mehr bewohnbar sei. Das Ehepaar kam den Angaben nach vorerst bei Bekannten unter, auch für die Tiere wurde eine vorläufige andere Unterkunft gefunden. Das Feuer am Samstagmorgen wurde der Polizei zufolge wohl indirekt durch Funkenflug aus einem Ofen verursacht.