Wurzen

"Lauter Knall": Auto in Wurzen geht in Flammen auf

18.04.2021, 15:53 Uhr | dpa

Unbekannte haben ein Auto in Wurzen (Landkreis Leipzig) in Brand gesteckt. Anwohner hätten in der Nacht zum Samstag einen lauten Knall vernommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Flammen griffen zudem auf einen Holzzaun über. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf die Fassade eines nahe gelegenen Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.