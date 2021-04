Teltow

Blitzeinschlag behindert Bahnverkehr

18.04.2021, 19:49 Uhr | dpa

Ein Blitzeinschlag am Bahnhof Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat am Sonntagabend zu Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Der Einschlag habe einen Kurzschluss in den Oberleitungen und eine Stellwerksstörung ausgelöst, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Die Strecke zwischen Berlin-Südkreuz und Ludwigsfelde war den Angaben zufolge deswegen nicht befahrbar. Ein ICE steckte bei Großbeeren-Süd fest. Andere Fernverkehrszüge wurden laut Bahn umgeleitet. Im Regionalverkehr kam es auf den Linien RE3 (Stralsund/Schwedt(Oder) - Lutherstadt Wittenberg/Falkenberg (Elster))und RE4 (Rathenow - Ludwigsfelde) zu Einschränkungen.

Techniker der Bahn seien auf dem Weg nach Teltow, hieß es. Man gehe davon aus, dass sie das Problem am Stellwerk schnell beheben könnten. Dann könne auch der ICE seine Fahrt fortsetzen.