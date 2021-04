Potsdam

Brandenburg verfehlt EU-Gewässerschutzziele weitgehend

19.04.2021, 05:12 Uhr | dpa

Brandenburg wird auch die EU-Richtwerte zum Gewässerschutz für 2027 verfehlen. Nur wenige Seen, Flüsse und Feuchtgebiete werden in den kommenden Jahren einen sehr guten oder guten Zustand erreichen, wie das Umweltministerium der Linksfraktion des Landtags mitteilte. Von den 193 Seen, für die ein Bericht vorgelegt werden muss, seien nur 2 in einem "sehr guten" Zustand. 33 werden mit "gut" bewertet. Von den 1375 Flüssen erhalten nur 86 ein "Gut". Der chemische Zustand aller Oberflächengewässer sei "nicht gut", da sie zu viel Quecksilber enthielten. Hauptursache der Verschmutzung sind Nitrat und Phosphor aus Landwirtschaft, Kläranlagen und Industrie.