Teltow

Blitzeinschlag behindert Bahnverkehr nach Berlin

19.04.2021, 05:27 Uhr | dpa

Ein Blitzeinschlag am Bahnhof Teltow (Brandenburg) hat am Sonntagabend zu Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Der Einschlag habe einen Kurzschluss in den Oberleitungen und eine Stellwerksstörung ausgelöst, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Betroffen seien alle ICE-, EC- und IC-Züge zwischen Leipzig und Berlin, zwischen Halle und Berlin sowie zwischen Dresden und Berlin.

Nach 22 Uhr teilte die Bahn mit, die Störung solle voraussichtlich in der Nacht auf Montag behoben sein. Betroffen seien unterdessen nur noch Züge in Richtung Berlin. Die Züge Richtung Süden könnten wieder planmäßig fahren.

Die Strecke zwischen Berlin-Südkreuz und Ludwigsfelde war den Angaben zufolge eine Zeit lang in beide Richtungen nicht befahrbar. Ein ICE steckte bei Großbeeren-Süd fest. Andere Fernverkehrszüge wurden laut Bahn umgeleitet.