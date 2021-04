Halle (Saale)

Fahrradfahrer nach Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

19.04.2021, 07:16 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann am Montagfrüh auf der Paracelsusstraße in Halle unter der Straßenbahn eingeklemmt. Um den Verletzten zu befreien, musste die Bahn angehoben werden. Die Straße wurde Richtung stadtauswärts für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.