Offenbach am Main

Regen und Wolken bei milden Temperaturen in Hessen

19.04.2021, 08:09 Uhr | dpa

Milde Temperaturen, aber auch Regenschauer erwarten die Menschen in Hessen in der ersten Wochenhälfte. Am Dienstag könne es bis zu 18 Grad geben, das sei der wärmste Tag der Woche, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Dabei bleibe es jedoch wechselnd bewölkt mit Schauern und örtlichen Gewittern. Am Morgen ist nach Angaben des DWD mit Nebel zu rechnen. Am Mittwoch geht es nach heiterem Beginn ähnlich weiter, bei Temperaturen bis maximal 17 Grad. Sonnig wird es am Donnerstag teils im Süden, im Norden erwarten die Experten hingegen Wolken. Zudem soll es deutlich kühler werden, mit Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad, so die Meteorologin.