Ilshofen

Verunreinigung durch Kläranlage: Fische verenden

19.04.2021, 11:44 Uhr | dpa

Im Grimmbach im Landkreis Schwäbisch Hall sind zahlreiche Fische verendet. Der Abschnitt, in dem die toten Tiere gefunden worden seien, erstrecke sich über mehrere Kilometer, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein erhöhter Ammoniumgehalt habe das Fischsterben am Sonntag vermutlich verursacht. Die Verunreinigung lässt sich nach ersten Erkenntnissen auf eine Kläranlage in Ilshofen zurückführen. Die genaue Ursache werde nun ermittelt, hieß es. Der Grimmbach ist etwa elf Kilometer lang und mündet in den Fluss Kocher.