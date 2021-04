Schalksmühle

Unbekannter mit Machete überfällt Supermarkt

19.04.2021, 13:29 Uhr | dpa

Mit einer Machete in der Hand hat in Schalksmühle (Märkischer Kreis) ein maskierter Mann einen Supermarkt überfallen und Geld aus einer Kasse erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, betrat der Unbekannte am Freitagabend den Supermarkt und lief direkt auf die Angestellten zu. Er drängte eine 19-jährige Mitarbeiterin, die Kasse zu öffnen und das Geld in seine Tasche zu stecken. Der auffallend große Mann (1,85 bis 1,95 Meter) flüchtete unerkannt, die Polizei sucht nach ihm.