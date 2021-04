Lünen

Polizei sucht mit Hunden und Hubschrauber nach Vermisstem

19.04.2021, 16:24 Uhr | dpa

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Mit Hunden und einem Hubschrauber hat die Polizei in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) einen vermissten Mann gesucht. Seit Montagmorgen unterstützten auch Ehrenamtliche der Rettungshundestaffel die Suche nach dem 67-Jährigen, die bislang erfolglos blieb, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Die Behörde veröffentlichte ein Foto des Mannes und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Den Angaben zufolge hatte der Mann seine Wohnung am Sonntagnachmittag verlassen. Am Abend hätten Angehörige die Polizei kontaktiert. Bis in die Nacht habe man daraufhin nach ihm gefahndet.