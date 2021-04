Gardelegen

54-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

19.04.2021, 19:21 Uhr | dpa

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Montag beim Zusammenstoß mit einem Transporter auf der B71 zwischen Gardelegen und Letzlingen ums Leben gekommen. Der 54-Jährige sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei Altmarkkreis/Salzwedel am Abend mit. Die B71 war nach dem Unfall dreieinhalb Stunden gesperrt.

Der 29-jährige Fahrer des Transporters hatte zum Überholen eines Autos angesetzt, als er mit dem Motorradfahrer kollidierte, der ihn gerade selber überholen wollte. Durch die Zusammenprall kam der 54-Jährige von der Fahrbahn ab.