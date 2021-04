Weimar

Schmuck im Wert von 30 000 Euro gestohlen

20.04.2021, 08:43 Uhr | dpa

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Weimar haben Unbekannte Schmuck im Wert von etwa 30 000 Euro gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, wurde in das Geschäft in der Windischenstraße zwischen Samstagmittag und Montagabend eingebrochen. Außerdem wurden Schränke, Präsentiertische und eine Tür beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 1500 Euro.