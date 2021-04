Holzkirchen

Bahnbeschäftigte demonstrieren für höhere Löhne

20.04.2021, 08:52 Uhr | dpa

Bahnbeschäftigte haben am Bahnhof im oberbayerischen Holzkirchen (Landkreis Miesbach) unter anderem für höhere Löhne demonstriert. Etwa 25 Angestellte der französischen Transdev-Gruppe kamen am Dienstag vor dem Unternehmenssitz zusammen. Folgen für den Bahnverkehr hatte der Protest nicht.

Das sei die letzte Warnung, sagte Norman Maul von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft München. Die Beschäftigten fordern in den Tarifverhandlungen rund 4,5 Prozent mehr Lohn, neue Arbeitszeitregeln und neue Fonds für Wohnen und Mobilität.

Die französische Transdev-Unternehmensgruppe ist nach der Deutschen Bahn eines der größten Eisenbahnunternehmen in Deutschland. Sie bietet in allen Teilen des Landes Bahn- und Busverkehr an. Auch die die Bayerische Oberlandbahn (BOB) gehört dazu.