Celle

Unbekannte stehlen ganze Palette mit Mährobotern

20.04.2021, 10:49 Uhr | dpa

Der Frühling kommt, die Rasenmäher-Saison muss begonnen haben: Unbekannte Diebe haben vor einem Baumarkt eine ganze Palette mit Mährobotern gestohlen. Der Schaden liege in vierstelliger Höhe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Diebe hatten den Angaben zufolge zudem bereits vor einer Woche zugeschlagen. Die zwölf Mähroboter waren in Kartons auf einer Palette am Haupteingang des Baumarktes abgestellt. Die Beamten hoffen auf Hinweise von Zeugen, die möglicherweise das Verladen der Beute beobachtet haben.