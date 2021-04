Magdeburg

Über 20 Prozent der Sachsen-Anhalter gegen Corona geimpft

20.04.2021, 13:45 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter vom Impfzentrum hält eine Spritze mit dem Covid-19-Impfstoff in der Hand. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Mehr als 20 Prozent der Sachsen-Anhalter haben bislang eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Wie das Sozialministerium am Dienstag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, wurden in den Impfzentren des Landes bis zum Montag 397 710 Menschen erstmals gegen das Virus geimpft. Dies entspreche 18,1 Prozent der Bevölkerung. Zudem seien in den Praxen der niedergelassenen Ärzte weitere 58 230 Erstimpfungen (2,7 Prozent) verabreicht worden.

Insgesamt haben damit bereits 455 940 Menschen zwischen Arendsee und Zeitz die erste Impfdosis bekommen. Landesweit liege die Quote für Erstimpfungen bei 20,8 Prozent. 126 519 Zweitimpfungen bedeuten diesen Angaben nach eine Quote von 5,8 Prozent.