Meppen

Neuer Trainer beim SV Meppen: Schmitt wird Frings-Nachfolger

20.04.2021, 16:58 Uhr | dpa

Rico Schmitt ist neuer Trainer des SV Meppen und Nachfolger von Torsten Frings. Der 52-Jährige erhält beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. "Ich möchte mit vollem Einsatz helfen, das wichtige Ziel Klassenerhalt für den SV Meppen zu sichern", sagt Schmitt laut Vereinsmitteilung vom Dienstag. "Die Mannschaft hat absolut das Potenzial dazu." Schmitt hatte zuletzt bis zum Februar vergangenen Jahres den FC Carl Zeiss Jena trainiert.

Meppen hatte sich am vergangenen Mittwoch vom früheren Nationalspieler Frings getrennt. An diesem Mittwoch treten die Emsländer zu Hause gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg an.