Weimar

Graffiti auf Weltkulturerbe: 10 000 Belohnung für Hinweise

20.04.2021, 18:01 Uhr | dpa

Nach Graffiti mit mutmaßlich politischem Hintergrund auf dem zum Unesco-Welterbe gehörenden Wittumspalais in Weimar haben Stadtverwaltung und Klassik Stiftung 10 000 Euro Belohnung für die Ergreifung der Täter ausgesetzt. "Der Angriff auf Kulturgut stellt eine neue Qualität der politischen Auseinandersetzung dar", erklärte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) am Dienstag. Solche Sachbeschädigungen seien nicht mehr hinnehmbar. Unbekannte hatten laut Stadt in meterhohen Lettern Parolen und Signets in schwarzer Farbe auf die Fassade des als Museum genutzten Gebäudes aufgebracht. Der Schaden beläuft sich laut Stadt und Stiftung auf mehrere Tausend Euro.

Die Beschädigung war am Montag bekannt geworden. Ein Schriftzug deutet laut Stadt auf das linke Spektrum als Verursacher hin. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall. Auch das ebenfalls zum Unesco-Welterbe "Klassisches Weimar" gehörende Goethe-Nationalmuseum am Frauenplan war betroffen, die Polizei hatte den Schaden dort mit 100 Euro beziffert. Das Wittumspalais war Wohnsitz der Weimarer Herzogin Anna Amalia (1739-1807), die den berühmten Weimarer Musenhof unter anderem mit Johann Wolfgang von Goethe und Johann Gottfried Herder begründet hatte.

In Weimar mehren sich nach Angaben der Stadtverwaltung seit Monaten Fälle, in denen die Fassaden privater und öffentlicher Gebäude mit Farbe beschmiert werden. An der Finanzierung der ausgesetzten Belohnung beteiligt sich auch das kommunale Wohnungsunternehmen Wohnstätte Weimar.